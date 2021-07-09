İran’da 5 büyüklüğünde deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Batı Azerbaycan Eyaletine bağlı Nekede şehrinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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