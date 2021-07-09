  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İran’da 5 büyüklüğünde deprem

İran’da 5 büyüklüğünde deprem

İran’da 5 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın Batı Azerbaycan Eyaletine bağlı Nekede şehrinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

Etiketler deprem iran iranda deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıfır Bir dizisinin oyuncusu uyuşturucudan gözaltında
Ege'de bir deprem daha! Bu sefer de Datça sallandı
Büfeci ve ailesine sert müdahale! 2 polis açığa alındı
''Tosuncuk'' Mehmet Aydın, villa ve lüks arabalarını ucuza kaptırmış
Best Model Türkiye yarışmacıları, gündem olan fotoğrafı anlattı
2. el ve 0 km otomobil fiyatları için bir kötü haber daha
Ankara'daki aile katliamında kan donduran iddia: ''Biberona fare zehri koydu''
BDDK'dan ''kolay kredi'' adımı... Müjde! Artık daha kolay borçlanacaksınız!
Türkiye'de bir Bitcoin vurgunu daha! 500 milyon lirayla kaçtı
Piyasalar zirveye yapıştı! Dolar, Euro ve altın zirvede