İran'ın karşı saldırısı sonrasında Netanyahu'nun yüz ifadesi dikkat çekti
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran tarafından vurulan İsrail'in Bat Yam kentindeki incelemeleri sırasında görüntülendi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam sahil kentinde bir konuta yönelik füze saldırısının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret etti. Netanyahu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "İran sivilleri, kadınları ve çocukları kasıtlı olarak öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.
DHA
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