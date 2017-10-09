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  3. 09 Ekim 2017 09:45

Irkçı reklam sosyal medyayı karıştırdı

Bir kozmetik ve temizlik markasının Facebook'ta paylaştığı ve siyahi bir kadının şirketin ürünü olan şampuanı kullandıktan sonra beyaza dönüştüğü reklam filmi büyük tepki çekti.

Irkçı reklam sosyal medyayı karıştırdı
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Ünlü kozmetik markası Facebook'ta yayınladığı ırkçı reklamın ardından açıklama yaptı. Marka, siyahi bir kadının keni ürünleri olan şampuan kullandıktan sonra beyaz bir kadına dönüşmesini gösteren reklam filminden pişman olduklarını söyledi. Reklamın ardından tepki yağarken pek çok kullanıcı markayı boykot etme kararı almıştı.
 
Reklamda kahverengi tişörtü olan siyahi bir kadın tişörtünü çıkararak beyaz kızıl saçlı Asyalı bir kadına dönüşüyor. Şirket sosyal medyayı çalkalayan  reklam filmin ardından Twitter'da, "Facebook'ta geçtiğimiz günlerde yayınlanmış olan bir reklamımız bazı hassasiyetleri kaçırdı. Sebep olduğu durumdan derin üzüntü duyuyoruz" yazdı.
 
Markayı boykot eden kişilerden biri "Açık açık ırkçılığı aklamaya çalışıyorlar, temizlik ve beyaz olmak aynı şey değil" ifadelerini kullandı.
 

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