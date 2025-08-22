İsrail, ateşkes olsa da Gazze'nin tamamını işgal edecek!

Ortadoğuyu kan gölüne çeviren, Filistin topraklarındaki çocuk, sivil, kadın, yaşlı demeden katliama yol açan saldırı emirlerini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ateşkes anlaşmasını kabul etse de Gazze'nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralya basınına verdiği röportajda Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul etse bile İsrail'in Gazze'nin tamamını ele geçirmeyi ve Hamas'ı ortadan kaldırmayı planlayıp planlamadığı sorusuna, "Bunu her halükarda yapacağız. Hamas'ı orada bırakmayacağız. Bu konuda asla soru işareti olmadı" dedi.

Netanyahu, ayrıca Hamas'ın "silahlarını bırakması ve en az 20'si hayatta olan 50 rehineyi salıvermesi" halinde savaşın "bugün sona erebileceğini" belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Tümeni’ni ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, "Önemli bir aşamadayız. Bugün Gazze'nin ele geçirilmesi ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için IDF tarafından bana ve Savunma Bakanı'na sunulan planları onaylamak üzere Gazze Tümeni'ne geldim" dedi.

Gazze Şeridi’ndeki savaşın sona erdirilmesi için de müzakerelere başlanması talimatı verdiğini söyleyen Netanyahu, "Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

Hamas'ın yenilgisi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen çabaların aynı anda ilerlediğini ifade eden Netanyahu, "Bu hayati görev uğruna yedek askerlerin ve ordunun seferber edilmesini çok takdir ediyorum" dedi.

Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili ise, Netanyahu’nun Gazze Tümeni'nde kendisine sunulan Gazze şehrinin ele geçirilmesine yönelik planlardan etkilendiğini belirterek, "Planlar sağlam" dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, dün ‘Gideon'un Savaş Arabaları II’ adı verilen Gazze kentini işgal planını onaylamasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, planın, ara bulucuların ateşkes ile esir takası için yürüttüğü çabaların hiçe sayılması anlamına geldiği kaydedildi. Ayrıca Hamas'ın, ara bulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiği bir zamanda İsrail hükümetinin, Gazze kentini yıkmak ve halkını da güneye sürme amacıyla masum sivillere karşı yürüttüğü savaşı sürdürmede ısrar ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ara bulucuların önerisini görmezden gelmesi ve cevap vermemesinin, ‘anlaşmaları bozanın asıl kendisi olduğunu, esirlerin hayatını umursamadığını ve onları geri alma konusunda da ciddi olmadığını’ gösterdiği belirtildi.

Ara buluculara İsrail'e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için baskı uygulanması çağrısı da yapılan açıklamada, “Gazze'nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak. İsrail, bu plan için belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyecek ve Gazze'nin işgaline 'eğlenceye gidilir' gibi gidilemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

İHA