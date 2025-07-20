  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi!

İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi!

İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi!
Güncelleme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tükettiği bozuk gıda nedeniyle zehirlendiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu'nun, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiği aktarıldı. Tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilerek, doktorların talimatları doğrultusunda 3 gün istirahat edeceği kaydedildi.

Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ifade edilen açıklamada, dehidratasyon (vücuttaki sıvı eksikliği) nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü bildirildi.

DHA

text-ad
Etiketler İsrail Binyamin Netanyahu zehirlenme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Geçen ay boşanan kadın, eski kocası tarafından katledildi Geçen ay boşanan kadın, eski kocası tarafından katledildi Sıcaklık 40 dereceye çıktı; kent hayalet şehre döndü! Sıcaklık 40 dereceye çıktı; kent hayalet şehre döndü! İstanbul'da taciz dehşeti! Önce laf attı, sonra ayağını ezdi! İstanbul'da taciz dehşeti! Önce laf attı, sonra ayağını ezdi! Kuaförde başına çizik atan arkadaşına dehşeti yaşattı Kuaförde başına çizik atan arkadaşına dehşeti yaşattı CHP'nin acı günü: Lale Karabıyık hayatını kaybetti CHP'nin acı günü: Lale Karabıyık hayatını kaybetti Sahilde güneşlenirken iş makinesinin altında kaldı Sahilde güneşlenirken iş makinesinin altında kaldı Düğünden 3 gün sonra altınlarla kayıplara karıştı Düğünden 3 gün sonra altınlarla kayıplara karıştı Gelecek Partisi'nde deprem! 2 milletvekili istifa etti Gelecek Partisi'nde deprem! 2 milletvekili istifa etti Komando timlerinin ''yeşil altın'' nöbeti başladı! Komando timlerinin ''yeşil altın'' nöbeti başladı! Rusya'da şiddetli deprem Rusya'da şiddetli deprem
Minik Berfin'in karnından çıkanlar doktorları bile şoke etti Minik Berfin'in karnından çıkanlar doktorları bile şoke etti Araç alacaklara kötü haber: ÖTV resmen değişti! Araç alacaklara kötü haber: ÖTV resmen değişti! Yıldız futbolcunun Galatasaray macerası kısa sürdü! Yıldız futbolcunun Galatasaray macerası kısa sürdü! Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri ölü bulundu Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri ölü bulundu Türkiye bu olayı konuşmuştu: Cani itfaiyeci cezaevinde intihar etti Türkiye bu olayı konuşmuştu: Cani itfaiyeci cezaevinde intihar etti ÖTV düzenlemesini içeren kanun teklifi Meclis'ten geçti ÖTV düzenlemesini içeren kanun teklifi Meclis'ten geçti 280 kişiyi taşıyan yolcu gemisinde yangın faciası 280 kişiyi taşıyan yolcu gemisinde yangın faciası Kızına veda mesajı atıp 4'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı Kızına veda mesajı atıp 4'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı 20 yıldır komada olan Suudi prens hayatını kaybetti 20 yıldır komada olan Suudi prens hayatını kaybetti