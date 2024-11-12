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İsrail, Gazze'de ''güvenli bölge''ye saldırdı

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Ortadoğuyu kan gölüne çeviren İsrail ordusu daha önce "güvenli bölge" ilan ettiği noktaya saldırı düzenledi.

İsrail’in Filistinli sivilleri hedef alan katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin el-Mevasi bölgesindeki bir çadıra insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusundan saldırıya dair açıklama yapılmadı.

İHA

Etiketler İsrail israil ordusu güvenli bölge saldırı
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