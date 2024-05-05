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İsrail kara kara düşünüyor: Türkiye'nin kararı en çok bu sektörleri vuracak

İsrail kara kara düşünüyor: Türkiye'nin kararı en çok bu sektörleri vuracak
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Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkileri sonlandırmasının ardından İsrail basını, bu karardan en çok etkilenecek sektörleri yazdı.

Türkiye'nin İsrail ile tüm ticari ilişkileri kesme kararı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ülkede yaşanabilecekler Tel Aviv yönetimini kara kara düşündürmeye başladı.

KONUT FİYATLARI ARTABİLİR

İsrailli gazete Calcalist, temel hammaddelerin gelmesinin durması, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatlarının artması ve konut fiyatlarının artabilmesi nedeniyle Türk boykotunun mali yansımalarının yakında İsraillileri etkileyeceğini yazdı.

"FİYATLAR TÜRKİYE'DEKİ TEDARİKÇİLERDEN DAHA YÜKSEK OLACAK"

Habere göre, alternatif ithalat kaynakları bulmak zaman ve anlaşmalar gerektiriyor ve bunlar imzalansa bile mal fiyatlarının Türkiye'deki mal tedarikçilerinin talep ettiğinden çok daha yüksek olması muhtemel.

"TEL AVİV YÖNETİMİ GAFİL AVLANDI"

Haberde Tel Aviv yönetiminin bu karar ile adeta gafil avlandığı belirtildi. İsrailli gazete yöneticilerin Ankara'dan böyle bir hamle beklemediğini ve Türkiye'nin İsrail'le ticari bağlarını kesme kararının "tamamen sürpriz" olduğunu belirtti.

İNŞAAT VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ TEHLİKEDE

Calcalist, inşaat sektörünün ve Türkiye'den İsrail'e bir dizi popüler otomobil ihraç eden otomotiv sektörünün boykottan özellikle etkilendiğinin altını çizdi.

Etiketler İsrail türkiye ticari ilişkiler
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