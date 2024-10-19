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  3. İsrail ordusunun sivilleri vurduğu saldırıdan korkunç manzara

İsrail mülteci kampını cehenneme çevirdi: Onlarca ölü ve yaralı var

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İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

İsrail’in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi.

Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

İsrail mülteci kampını cehenneme çevirdi: Onlarca ölü ve yaralı var

Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

İsrail mülteci kampını cehenneme çevirdi: Onlarca ölü ve yaralı var

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.


Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

İHA

Etiketler mülteci kampı mülteciler kamp İsrail gazze Filistin Cibaliye Mülteci Kampı
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