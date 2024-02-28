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İsrail mülteci kampını vurdu!

İsrail mülteci kampını vurdu!
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu. Saldırıda, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi uyarı yapılmadığını ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını aktardı. Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.

Etiketler İsrail mülteci kamp
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