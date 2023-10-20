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  3. İsrail namluları yine hastaneye çevirdi: ''Derhal boşaltın''

İsrail namluları yine hastaneye çevirdi: ''Derhal boşaltın''

İsrail namluları yine hastaneye çevirdi: ''Derhal boşaltın''
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Gazze'de çocuk, kadın demeden saldırılarına devam eden İsrail, bu sefer Kudüs Hastanesi'nin boşaltılması yönünde uyarıda bulundu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istediği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.

HASTANEDE 400'DEN FAZLA HASTA VAR
Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

AA

Etiketler israil filistin gazze kudüs hastanesi
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