İsrail, Suriye'nin kalbine saldırdı

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'nın yakınına saldırı gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın yakınlarına saldırı düzenlendiği bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan (Binyamin Netanyahu) ve benim talimatımla Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'na düzenlenen hava saldırısı, Suriye rejimine açık bir uyarı mesajıdır. Colani (Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara) sabah uyandığında İsrail Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırının sonuçlarını gördüğünde İsrail'in Suriye'deki Dürzilere zarar gelmesini önlemekte kararlı olduğunu anlayacak. (Suriye) Güçlerinin Şam'ın güneyine konuşlanmasına veya Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdit oluşturmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de bu hafta hükümet yanlısı güçlerle Dürziler arasında çıkan çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail, bu hafta Dürzilere verdiği desteği artırmıştı.

İHA