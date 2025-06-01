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İsrail yardım dağıtım noktasını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var

İsrail yardım dağıtım noktasını vurdu: Onlarca ölü ve yaralı var
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir yardım dağıtım noktasını hedef aldı. Saldırıda en az 30 Filistinli öldü, 175'ten fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında bilanço ağırlaşıyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 54 bini aşarken, İsrail ordusunun insanlık dışı saldırılarına bir yenisi daha eklendi. 

YARDIM DAĞITIM YERİNİ HEDEF ALDILAR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde yardım dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan sivillere yönelik düzenlediği saldırıda en az 30 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 175’ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

 

DHA

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Etiketler İsrail Filistin yardım dağıtım yeri
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