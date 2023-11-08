İsrail yine masum sivillere saldırdı: Nuseyrat Mülteci Kampı vuruldu

Masum sivillere yönelik saldırılarıyla korkunç bir kıyıma sebep olan İsrail yine bir mülteci kampını vurdu.

7 Ekim'den bu yana kanlı saldırılarla devam eden İsrail-Hamas savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail'in sivil kıyımlarını gözüü kırpmadan devam etmesi sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak İsrail’in Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda 10’u çocuk olmak üzere 18 Filistinli hayatını kaybetti.

10'U ÇOCUK 18 FİLİSTİNLİ SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar 33’üncü gününde devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerine hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, bir kez daha Deir el-Balah kentinin kuzeyindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nı vurdu.

Şehhade ailesine ait olduğu öğrenilen binaya düzenlenen hava saldırısında 10’u çocuk olmak üzere 18 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının ardından çok sayıda yaralı hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.