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İsrail yine mülteci kampına saldırdı: 100'den fazla ölü var

İsrail yine mülteci kampına saldırdı: 100'den fazla ölü var
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Filistin resmi ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in öğle vakitlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırısında 100'ün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarılan haberde, çok sayıda kişinin de enkaz altında kaldığı kaydedildi.

Etiketler irail kamp mülteci
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