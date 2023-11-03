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İsrail'den, Mescid-i Aksa'daki Cuma namazına müdahale

İsrail'den, Mescid-i Aksa'daki Cuma namazına müdahale
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İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın çevresinde cuma namazı kılmak isteyenlere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarına devam ediyor.

İsrail polisi, saldırıların gölgesindeki 4. cuma namazında da, Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için toplanan Filistinlilere sert müdahalede bulundu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde müdahale önlemlerini artırarak çevredeki Filistinlilerin bölgeye girişine izin vermedi.

Cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa çevresinde bekleyen Filistinliler cuma namazını sokakta ve caddelerde kıldı.

 İsrail polisi cuma namazı sonrası Filistinlilere gaz bombasıyla müdahale etti.

İsrail güçlerinin, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediği biliniyor.

 Protesto olaylarına karşı tetikte bekleyen İsrail güçleri, söz konusu yaş şartı dayatması altında bulunmayan kişilere de kimlik kontrolü yaparak içeri alıyor.

Etiketler mescid-i aksa israil israil polisi filistin cuma namazı
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