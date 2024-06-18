  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail'den Nusayrat kampına saldırı

İsrail'den Nusayrat kampına saldırı

İsrail'den Nusayrat kampına saldırı
Güncelleme:

İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

Etiketler İsrail saldırı kamp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Satılamayan kurbanlıklarla ilgili açıklama Satılamayan kurbanlıklarla ilgili açıklama Yağışlar gitti, aşırı sıcaklar geliyor: 45 dereceler görülecek Yağışlar gitti, aşırı sıcaklar geliyor: 45 dereceler görülecek A Milli Takım’ın Gürcistan maçı muhtemel ilk 11’i belli oldu A Milli Takım’ın Gürcistan maçı muhtemel ilk 11’i belli oldu Ali Koç'tan transfer açıklaması Ali Koç'tan transfer açıklaması Adana'da yangın faciası: Anne ve oğlu hayatını kaybetti Adana'da yangın faciası: Anne ve oğlu hayatını kaybetti 25 ayrı suçtan aranan şahıs broşür dağıtrken yakalandı 25 ayrı suçtan aranan şahıs broşür dağıtrken yakalandı Hac sırasında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 oldu Hac sırasında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 23 oldu