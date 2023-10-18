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  3. İsrail'in bomba yağdırdığı çocukların kanlı saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı

İsrail'in bomba yağdırdığı çocukların kanlı saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı

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İsrail'in Gazze'de vurduğu ve 500'den fazla sivilin kaybettiği hastanede, saldırıdan 20 saat önce oyun oynayan çocukların görüntüleri ortaya çıktı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından, sivil halkın sığındığı hastane de bombaların hedefi oldu. 

Gazze Sağlık Bakanlığı yetkilileri saldırıda 500 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastanede yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilenler de kalıyordu.

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 Filistin yönetimi hastane saldırısı sonrası 3 günlük yas ilan etti. Dünyadan da büyük tepki alan hastane saldırısında ortaya çıkan görüntüler yürekleri yaktı.

Paylaşılan anlarda, Gazze'deki hastane saldırısından önce, çocukların ölmeden önceki son oyunları görüntülendi.

İsrail'İn bombaladığı El-Ahli Hastanesi'ndeki çekilen görüntüler yürekleri burktu. Ailesini ve evini kaybetmiş olan çocukların çoğu İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail’in kanlı saldırısından bir gün önce çekilen bu görüntülerde yakınlarını kaybetmiş çocuklar hep birlikte oyun oynuyor.

Etiketler israil hastane çocuklar son görüntüleri bombalama öncesi
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