İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İsviçre'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan gösterilerin ardından Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İsviçre'nin Zürih kentinde, PKK’lı teröristlerin de bulunduğu 'Zürih Devrimci Grev Kolektifi' adlı grubun üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokasyonlar düzenledi.

Bunun üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Bakanlığa davet edildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Görüşmede bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.