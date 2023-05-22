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Komşuda 4,9 büyüklüğünde deprem

Komşuda 4,9 büyüklüğünde deprem
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İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kentinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezine göre, merkez üssü Doğu Azerbaycan eyaletinin Serab kenti olan 4,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 21.06’da kaydedildi.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin yol açtığı hasara dair resmi makamlar henüz açıklama yapmadı. 

Etiketler deprem iran iranda deprem
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