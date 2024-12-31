  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Mahkeme kararı onadı; Trump 5 milyon dolar tazminat ödeyecek

Mahkeme kararı onadı; Trump 5 milyon dolar tazminat ödeyecek

Mahkeme kararı onadı; Trump 5 milyon dolar tazminat ödeyecek
Güncelleme:

ABD'de mahkeme ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın eski dergi yazarı E. Jean Carroll’a cinsel saldırıda bulunmak ve iftira atmaktan suçlu bulunmasının ardından hükmedilen 5 milyon dolarlık tazminat cezasını onadı.

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nden kötü haber geldi. Temyiz Mahkemesi, Trump’ın yargılamanın adaletsiz olduğu yönündeki argümanlarını reddederek, eski dergi yazarı E. Jean Carroll lehine sonuçlanan 5 milyon dolarlık tazminat kararını onadı. Mahkeme, Trump'ın 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında gün yüzüne çıkan ve Trump'ın 2005 yılında “Access Hollywood” isimli bir televizyon programının sunucusu ile konuşurken kadınları nasıl baştan çıkardığını anlatması ve kendisiyle övünmesini de içeren kanıtların Carroll’un iddialarıyla tutarlı olduğuna karar verdi. Mahkeme, Trump'ın eylemlerinin tekrarlanan ve kendine özgü bir davranış modeli ortaya koyduğunu tespit etti.
Mahkeme kararında, “Kayıtların tamamı ve Sayın Carroll’un argümanlarının gücü göz önüne alındığında, bölge mahkemesinin gerekçeli kararında Sayın Trump’ın haklarını ihlal eden herhangi bir hata veya hataların söz konusu olduğuna ikna olmadık” denildi.

Trump, temyiz davasında mahkemenin jüri üyelerine kendisini cinsel saldırı ile suçlayan diğer kadınların şahitliklerini veya “Access Hollywood” videosunu dava materyali olarak sunmasının adil olmadığını savunmuştu.

Temyiz süreci devam ediyor

Seçilmiş başkan Trump’ın sözcüsü Steven Cheung, konuya ilişkin açıklamasında, “ABD’liler, adalet sistemimizin siyasi bir silah olarak kullanılmasına derhal son verilmesini ve Demokratlar tarafından finanse edilen ‘Carroll aldatmacası’ dahil tüm cadı avlarının hızla reddedilmesini talep etmektedir” ifadelerini kullandı.
Cheung, davanın temyiz sürecinin devam edeceğini açıkladı.

Trump, cinsel saldırı ve iftiradan geçtiğimiz yıl suçlu bulunmuştu

Bölge mahkemesinin 2023 yılı mayıs ayında Trump’ı suçlu bulduğu karar, 1995 sonu veya 1996 yılı başında Manhattan’daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında meydana gelen bir olaya dayanıyordu. Bir dönem güzellik ve moda dergisi Elle için köşe yazıları kaleme alan Carroll, Trump’ın burada kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Carroll ayrıca Trump'ın 2022 yılı ekim ayında sosyal medyada yayınladığı açıklamalarla tecavüz iddiasının asılsız olduğunu söyleyerek, kendisine iftira attığını belirtmişti. Manhattan’daki bölge mahkemesinin jüri üyeleri, Trump’ın tecavüz suçu işlediğini tespit etmemekle birlikte Carroll’a cinsel saldırı için 2,02 milyon dolar ve iftira nedeniyle 2,98 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.
Trump ise Carroll’u tanımadığını ve “tipi olmadığını” söylemiş ve tecavüz iddiasını yazdığı anı kitabının reklamını yapmak için kullandığını söylemişti.

Trump, ayrı bir davada 83.3 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti

Trump, Carroll tarafından açılan ayrı bir dava olan “zarar tazminatı” davasında ise 83.3 milyon dolar tazminata mahkum edilmişti. New York'taki Manhattan Federal Mahkemesi, geçtiğimiz ocak ayında Trump’ın zedelenen itibarını onarması ve yaptığı açıklamaların yol açtığı duygusal zarar için Carroll'a 18.3 milyon dolar ve 65 milyon dolar da tazminat ödemesine karar vermişti. Trump, bu karara da itiraz etti ancak dava henüz karara bağlanmadı.

İHA

Etiketler tazminat 5 milyon dolar donald trump tazminat kararı mahkeme mahkeme kararı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Aşkın Kanunu'' öksüz kaldı... Türkiye bir değerini daha yitirdi ''Aşkın Kanunu'' öksüz kaldı... Türkiye bir değerini daha yitirdi MetroPoll 2024 yılının son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı MetroPoll 2024 yılının son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı MasterChef Türkiye'de son finalist ve son elenen ismi 1 puan belirledi MasterChef Türkiye'de son finalist ve son elenen ismi 1 puan belirledi Resmi Gazete'de yayımlandı: Günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: Günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu Boşanma davasındaki mal paylaşımına ''tuvalet fırçası'' da girdi Boşanma davasındaki mal paylaşımına ''tuvalet fırçası'' da girdi 2025 yılının resmi tatilleri belli oldu: 14 gün izinle, 1,5 ay izin imkanı 2025 yılının resmi tatilleri belli oldu: 14 gün izinle, 1,5 ay izin imkanı AK Parti'de isyan çıktı: ''Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık'' AK Parti'de isyan çıktı: ''Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık'' Araç sahiplerine büyük müjde: Akaryakıtta ÖTV artış oranına ''sınır'' geldi Araç sahiplerine büyük müjde: Akaryakıtta ÖTV artış oranına ''sınır'' geldi Soğuğu, yağışları, ayazı unutun! Kış günü bahar geliyor... Soğuğu, yağışları, ayazı unutun! Kış günü bahar geliyor... Burası Diyarbakır'ın Kalbi! Binlerce yıllık sır ortaya çıkarılıyor Burası Diyarbakır'ın Kalbi! Binlerce yıllık sır ortaya çıkarılıyor
Acemi sürücü fren yerine gaza basınca ''Şok''a girdi! Acemi sürücü fren yerine gaza basınca ''Şok''a girdi! Trafikte ''emniyet şeridi'' magandası kamerada: Yol vermeyen araca defalarca çarptı Trafikte ''emniyet şeridi'' magandası kamerada: Yol vermeyen araca defalarca çarptı Meğer akın akın gitmiyorlarmış! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı Meğer akın akın gitmiyorlarmış! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı Trafik magandalarının 2025 yılının zamlı trafik cezaları belli oldu Trafik magandalarının 2025 yılının zamlı trafik cezaları belli oldu Galatasaray 17 yaşındaki genç futbolcuyu kadrosuna kattı Galatasaray 17 yaşındaki genç futbolcuyu kadrosuna kattı Şırnak'ta yol açma çalışmaları sırasında iş makinesi çığın altında kaldı Şırnak'ta yol açma çalışmaları sırasında iş makinesi çığın altında kaldı Açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı... Ne siz sorun ne biz söyleyelim! Açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı... Ne siz sorun ne biz söyleyelim! 2024'e bir vahşet ile veda ediyoruz: 17 yaşındaki kız çocuğu evinde öldürüldü 2024'e bir vahşet ile veda ediyoruz: 17 yaşındaki kız çocuğu evinde öldürüldü