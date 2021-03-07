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Milyarder iş insanı helikopter kazasında öldü

Milyarder iş insanı helikopter kazasında öldü

Fransa'nın milyarder iş insanı ve milletvekili Oliver Dassault, Fransa'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden ve 2002'den beri Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yapan 69 yaşındaki Oliver Dassault'u taşıyan helikopter, Deauville ve Honfleur kentleri arasında düştü.

Kazada milletvekili ile helikopterin pilotu hayatını kaybetti. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını belirtti. Macron, milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu belirterek ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Etiketler Oliver Dassault helikopter helikopter kazası
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