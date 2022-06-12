NATO: ''Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşru''

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşru. Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz.'' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurularına yönelik yeni bir açıklama yaptı.

Stoltenberg, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin meşru olduğunu belirterek, "Türkiye'nin terörden diğer NATO müttefiklerine kıyasla daha fazla çektiğini kabul etmeliyiz" dedi.

Bununla birlikte Stoltenberg, Madrid Zirvesi'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularını kabul etmek için son tarih olmadığını sözlerine ekledi.