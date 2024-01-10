  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Navigasyon verileri gözler önüne serdi: İşte dünyanın en yavaş kentleri

Navigasyon verileri gözler önüne serdi: İşte dünyanın en yavaş kentleri

Navigasyon verileri gözler önüne serdi: İşte dünyanın en yavaş kentleri
Güncelleme:

Navigasyon firması TomTom, dünyanın en yavaş trafiğine sahip şehirlerini açıkladı.

Uydu navigasyonu yardımı ile sürücülere yardımcı olan TomTom firması, dünyanın en yavaş akan trafiğine sahip kentleri sıraladı. 

TomTom'un verilerine göre, hız sınırı 32 km ile sınırlandırılmasına rağmen yaygın araç hızı 16 km olan İngiltere'nin başkenti Londra ilk sırada yer aldı.

2023 yılında Ultra Düşük Emisyon Bölgesi ilan edilen Londra'daki sürücüler, 10 km yolu 37 dakika 20 saniyede kat etti. 

TomTom yetkilisi Stephanie Leonard, Londra için "'Londra gerçekten de araba kullanmak için dünyanın en yavaş yeri" ifadesinde bulundu.

Dünyanın en yavaş trafiğine sahip kentler, 10 km yolu kat etme sürelerine göre şöyle sıralandı:

1.İngiltere / Londra: 37 dakika 20 saniye
2. İrlanda / Dublin: 29 dakika 30 saniye
3. Kanada / Toronto: 29 dakika
4. İtalya / Milan: 28 dakika 50 saniye
5. Peru / Lima: 28 dakika 30 saniye
6. Hindistan / Bangalore: 28 dakika 10 saniye
7. Hindistan / Pune: 27 dakika 50 saniye
8. Romanya / Bükreş: 27 dakika 40 saniye
9. Filipinler / Manila: 27 dakika 20 saniye
10. Belçika / Brüksel: 27 dakika

Etiketler navigasyon tomtom trafik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kız çocuğu iple asılı halde bulundu! İddialar mide bulandırdı Kız çocuğu iple asılı halde bulundu! İddialar mide bulandırdı EYT'yi kaçıranlar kademeli emeklilikten nasıl faydalanacak ? EYT'yi kaçıranlar kademeli emeklilikten nasıl faydalanacak ? Fuhuş adası için Türkiye'den de çocuk kaçırmışlar! Fuhuş adası için Türkiye'den de çocuk kaçırmışlar! Erman Toroğlu'ndan olay olacak Erdoğan - Büyükekşi iddiası Erman Toroğlu'ndan olay olacak Erdoğan - Büyükekşi iddiası Kulislerden sürpriz iddia: Kabine değişiyor! Kulislerden sürpriz iddia: Kabine değişiyor! Ekvador'da büyük kaos: Çete üyeleri ülkeyi savaş alanına çevirdi Ekvador'da büyük kaos: Çete üyeleri ülkeyi savaş alanına çevirdi Bakan açıkladı: Nar ekşisinden sonra limon sosuna yasak geliyor Bakan açıkladı: Nar ekşisinden sonra limon sosuna yasak geliyor Togg Sedan'ın tanıtıldığı CES 2024'ten ilk kareler: Mercedes'in yeni oyuncağı ortaya çıktı Togg Sedan'ın tanıtıldığı CES 2024'ten ilk kareler: Mercedes'in yeni oyuncağı ortaya çıktı Emekli promosyonuna yeni yıl zammı: 15 bin TL'ye yükseldi Emekli promosyonuna yeni yıl zammı: 15 bin TL'ye yükseldi Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı: Doğal güzelliğiyle mest etti! Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı: Doğal güzelliğiyle mest etti!