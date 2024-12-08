Netanyahu'dan Esad ve Suriye için ilk açıklama

Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca Suriyeli sokakta

Ankara'da kahreden kaza: Bir aile yok oldu

Suriyelilerin Türkiye'den Suriye'ye gitmesinin ekonomiye etkisi ne olur ?

Bu gibi, yağışlarla geçecek bir haftaya hazır olun...

Bu sokak apartmana değil, bu apartman bir sokağa açılıyor