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Netanyahu'dan Esad ve Suriye için ilk açıklama

Netanyahu'dan Esad ve Suriye için ilk açıklama
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk yorum geldi.

Suriye’de terör örgütü HTŞ’nin öncülüğündeki grupların başkent Şam’ı ele geçirmesiyle Esad rejimi resmen sona erdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan açıklama geldi.

Netanyahu, Esad’ın düşmesini ‘Tarihi bir gün’ olarak yorumladı.

 

Etiketler netanyahu beşar esad esad Suriye açıklama
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