  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Netanyahu'nun yeni hedefi belli oldu

Netanyahu'nun yeni hedefi belli oldu

Netanyahu'nun yeni hedefi belli oldu
Güncelleme:

Orta doğuyu kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni hedefi belli oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli yetkiliden naklettiği haberde, İsrail'in İran'a karşı büyük bir saldırıya hazırlandığı öne sürüldü.

Hazırlıkların, İran'dan gelmesi muhtemel cevaba göre savunma sistemlerinin tahkimini de içerdiği belirtildi.

İsrail'de bu akşam toplanacak güvenlik kabinesinde büyük olasılıkla Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a bu saldırının ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin karar alma yetkisi verileceği kaydedildi.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

AA

Etiketler Netanyahu'nun yeni hedefi netanyahu İsrail Binyamin Netanyahu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Darbeci FETÖ'nün eli kanlı elebaşısı Fethullah Gülen öldü Darbeci FETÖ'nün eli kanlı elebaşısı Fethullah Gülen öldü Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı Trump'dan akılalmaz seçim kampanyası: Görenler inanamadı Isparta'da 3 kadının ''hem de bu devirde'' dedirtti... Her şey güvenlik kamerasında Isparta'da 3 kadının ''hem de bu devirde'' dedirtti... Her şey güvenlik kamerasında Eşine bunu yapan yanar: Mahkemeden bir emsal karar daha Eşine bunu yapan yanar: Mahkemeden bir emsal karar daha ''Denizden babam çıksa yerim'' diyenler gözünü acil serviste açtı ''Denizden babam çıksa yerim'' diyenler gözünü acil serviste açtı ''Be insafsız, be vicdansız, be insanlıktan nasibini almamış adam'' ''Be insafsız, be vicdansız, be insanlıktan nasibini almamış adam'' Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kış gibi başlayıp, ilkbahar gibi devam edecek Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kış gibi başlayıp, ilkbahar gibi devam edecek 27 yaşındaki güzel fenomen hayatını kaybetti 27 yaşındaki güzel fenomen hayatını kaybetti ''Cep''teki bu mobil uygulamalar banka hesabınızı boşaltabilir ''Cep''teki bu mobil uygulamalar banka hesabınızı boşaltabilir Petek Dinçöz'e sahnede bıçaklı saldırı girişimi Petek Dinçöz'e sahnede bıçaklı saldırı girişimi
Fetullah Gülen'in gömüleceği mezarı ortaya çıktı Fetullah Gülen'in gömüleceği mezarı ortaya çıktı Gülse Birsel'e tepki yağdı, Vural Çelik mesajını sildi Gülse Birsel'e tepki yağdı, Vural Çelik mesajını sildi Depoları doldurmayın: Benzine ve motorine indirim gibi indirim geliyor Depoları doldurmayın: Benzine ve motorine indirim gibi indirim geliyor Sosyal medya üzerinden yardım isteyen genç kızın ifadesi ortaya çıktı Sosyal medya üzerinden yardım isteyen genç kızın ifadesi ortaya çıktı İktidarın yeni emeklilik sistemi değişikliğinin detayları belli oldu İktidarın yeni emeklilik sistemi değişikliğinin detayları belli oldu Samsunspor şoku sonrası, Mourinho'dan olay açıklamalar Samsunspor şoku sonrası, Mourinho'dan olay açıklamalar Rize'de heyelan meydana geldi; 2 ev toprak altında kaldı Rize'de heyelan meydana geldi; 2 ev toprak altında kaldı Yenidoğan çetesi skandalında şoke eden iddia: ''6 ay önce Fahrettin Koca'ya sordum ama...'' Yenidoğan çetesi skandalında şoke eden iddia: ''6 ay önce Fahrettin Koca'ya sordum ama...'' Acı gerçek kilometrelerce uzaktan gelen telefonla ortaya çıktı Acı gerçek kilometrelerce uzaktan gelen telefonla ortaya çıktı Savaşan Şahinlerimizin dostu, düşmanı kıskandıran anlar kamerada Savaşan Şahinlerimizin dostu, düşmanı kıskandıran anlar kamerada