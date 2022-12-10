  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Nijerya'nın gizli kürtaj projesi ifşa oldu

Nijerya'nın gizli kürtaj projesi ifşa oldu

Nijerya'nın gizli kürtaj projesi ifşa oldu
Güncelleme:

Nijerya ordusunun Boko Haram tarafından kaçırılarak cinsel saldırıya uğrayan kadınlar için gizli kürtaj projesi yürüttüğü ortaya çıktı. 9 yılda 10 bin kadının zorla kürtaj yaptırıldığı belirtiliyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ordunun gizli kürtaj projesi ortaya çıktı. 2013 yılından bu yana 10 bin kadın ve genç kızın hamileliliğinin zorla sonlandırdığı iddia edildi.

Kürtaj yapılanların birçoğunun, Boko Haram tarafından kaçırıldığı ve cinsel saldırıya uğradığı belirtiliyor.

Kürtajların çoğunlukla kişinin rızası olmadan gerçekleştirildiği, aralarında 12 yaşında kız çocuklarının da olduğu ifade ediliyor.

Haber ajansı Reuters'ın gerçekleştirdiği araştırma, Nijerya ordusu tarafından gözaltındayken zorla kürtaj olduklarını söyleyen 33 kadın ve genç kızla yapılan görüşmelere dayanıyor.

Kürtaj merkezlerinde silahlı muhafızların yanı sıra hükümet çalışanlarının da bulunduğu ifade ediliyor.

Etiketler nijerya boko haram kürtaj
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddia annenin ifadesi ortaya çıktı
Yolların yeni ''Premium SUV'u'' Türkiye'de
İğrenç ifşa! Annesi ile sevgilisini basıp onları sosyal medyada ifşa etti
Otomobilde ''satın alır gibi kiralama'' dönemi başladı
DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi
Hava sıcaklıkalrı artıyor, yağışlar geri geliyor!
Hasan Can Kaya bu sefer çok kötü pot kırdı!
Özel sektör çalışanlarına maaş promosyonu talebi
Messi'den Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst'a hakaret
Kanser hastaları için emsal karar! SGK o ilacın ücretini ödeyecek!