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  3. 07 Eylül 2018 20:39

Pusuya düşürülen 4 polis öldürüldü

Meksika'da pusuya düşürülen 4 polisin öldürüldüğü açıklandı.

Pusuya düşürülen 4 polis öldürüldü
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Meksika'nın kuzeyinde pusuya düşürülen 4 polis  öldürüldü.

Yetkililer, Chihuahua eyaletinde uyuşturucu karteli Juarez için  çalışan "La Linea" çetesinin düzenlediği saldırıda 4 polisin hayatını  kaybettiğini, 6'sının yaralandığını açıkladı.

Polislerin, 3 zanlıyı Cuauhtemoc kentindeki bir cezaevine teslim  ettikten sonra dönüş yolundayken pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde de hafta başında bir komiser ve 3  koruması, "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu kartelinin faaliyet gösterdiği Tonala  bölgesinde uğradıkları saldırıda öldürülmüştü.

AA

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