Meksika'nın kuzeyinde pusuya düşürülen 4 polis öldürüldü.



Yetkililer, Chihuahua eyaletinde uyuşturucu karteli Juarez için çalışan "La Linea" çetesinin düzenlediği saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini, 6'sının yaralandığını açıkladı.

Polislerin, 3 zanlıyı Cuauhtemoc kentindeki bir cezaevine teslim ettikten sonra dönüş yolundayken pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde de hafta başında bir komiser ve 3 koruması, "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu kartelinin faaliyet gösterdiği Tonala bölgesinde uğradıkları saldırıda öldürülmüştü.