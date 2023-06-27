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Putin'den Wagner açıklaması: Halk ve ordu isyancıların yanında değildi

Putin'den Wagner açıklaması: Halk ve ordu isyancıların yanında değildi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner isyanı sonrası ilk kez orduya seslendi. Halk ve ordunun isyancıları desteklemediğini belirten Putin, ''İsyanı bastırmak için Ukrayna'daki askerleri çekmeyi düşünmedik.'' dedi.

Rusya'da geçtiğimiz haftasonu yaşanan Wagner isyanının yankıları devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin isyan sonlandıktan sonra ilk kez orduya sesleniş gerçekleştirdi. 

Putin konuşmasına başlamadan Wagner tarafından önce düşürülen hava araçlarının pilotları için saygı duruşu istedi. 

Orduya seslenişinde yanına Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu da alan Putin, "Halk ve ordu isyancıların yanında değildi. İsyanı bastırmak için Ukrayna'daki askerleri çekmeyi düşünmedik" diye konuştu.

MEDYA PATRONLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Putin'in açıklamasından kısa bir süre önce Kremlin'den yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapıldı. 

Kremlin, Vladimir Putin'in akşam saatlerinde medya patronlarıyla bir araya geleceğini söyledi. Kremlin, "Putin'in konumumun sarsıldığına katılmıyoruz. Toplumda Putin çevresinde birleşme düzeyi çok yüksek. İsyanı sonlandırmak için yapılan anlaşma uygulanıyor. Putin her zaman sözünü tutar, Prigojin'in nerede olduğuna dair bilgimiz yok" açıklamasını yaptı.

WAGNER'İN İSYANI

Cuma akşamı Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve yöneticisi Yevgeni Prigojin, isyan ettiğini açıklayarak Moskova'ya doğru harekete geçmişti. 

Önce Rostov'da daha sonra Voronej şehrinde kontrolü sağlayan Wagner savaşçılarının Moskova'ya yürüyeceği belirtiliyordu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u koltuklarından edeceğini söyleyen Prigojin, daha sonra hakkında başlatılan soruşturmanın kapatılması karşılığında isyanı sonlandırdı ve Belarus'a sığınmayı kabul etti. Kremlin isyana katılan Wagner savaşçılarına, "Silah bırak, orduya katıl ya da Belarus'a git" seçeneklerini sundu.

Etiketler rusya vladimir putin wagner
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