  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin'e şok sözler: ''Hitler'den daha tehlikeli''

Putin'e şok sözler: ''Hitler'den daha tehlikeli''

Putin'e şok sözler: ''Hitler'den daha tehlikeli''

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya lideri Putin'in ''Adolf Hitler ve Joseph Stalin’den daha tehlikeli'' olduğunu söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda, Rus lider Putin’in "canavarca ideolojisi" hakkında uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Morawiecki, "Putin ne Hitler ne de Stalin. Ne yazık ki o daha tehlikeli. Putin emrinde ölümcül silahlara sahip olmakla da kalmıyor, propagandasını yaymak için medyayı elinde tutuyor" diye konuştu.

"ASKERİ DESTEKTEN DAHA FAZLASINI YAPTI"

Putin'in "Russkiy Mir" (Rus Barışı) ideolojisinin tüm Avrupa için ölümcül bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Morawiecki, uluslararası toplumu derhal Ukrayna'yı Putin'in etkisinden kurtarmaya odaklanmaya çağırdı.

Morawiecki, bunun yanı sıra Ukrayna'nın müttefiklerini askeri destek sağlamaktan fazlasını yapmaya davet etti.

Etiketler vladimir putin adolf hitler polonya rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sığınmacılardan pes dedirten yöntem: Sınır dışı edilmemek için pasaportlarını yırtıyorlar!
Türkiye'de 300 bin TL'nin altında sadece 1 otomobil kaldı
''Dip dalga geliyor, Ümit Özdağ'a dikkat!''
Erdoğan'ın bahsettiği, Suriyeliler için yapılan briket evler görüntülendi
Dolar daha da yükselir mi ? İşte uzmanların yorumu
Yabancı uyruklu, eli sopalı, şaklaban geri döndü
''Suriyeliler gitsin mi'' anketinin sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı'nda şoke eden hırsızlık! Ayrıntılar ''pes'' dedirtti
TOKİ 150 bin ucuz konut yapacak! Yeni konut kampanyasından ilk detaylar
Baraj yıkıldı; Dolar, Euro ve altın koptu gidiyor!