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Rus savaş uçakları İdlib'de sebze halini vurdu: 9 ölü, 30 yaralı

Rus savaş uçakları İdlib'de sebze halini vurdu: 9 ölü, 30 yaralı
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Suriye’nin İdlib kentinde sebze ve meyve satılan bir pazar alanı, Rusya’ya ait savaş uçakları tarafından vuruldu. Saldırıda 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.

Suriye’de arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan Beyaz Baretliler’den yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının İdlib’de sebze ve meyve satılan pazar alanını hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Beyaz Baretliler tarafından paylaşılan görüntülerde, bir yaralının sedyeye taşındığı anlar yer aldı.

Etiketler sivil rus İdlib
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