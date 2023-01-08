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Rusya saldırdı! 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya saldırdı! 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda Ukraynalı askerlerin konuşlandığı bir binaya saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında onlarca Rus askerini öldürmüştü.

Rusya'dan bu saldırıya misilleme geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı 3 noktaya düzenlenen saldırıda 600'den fazla Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Etiketler rusya ukrayna asker
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