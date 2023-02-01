Rusya, Ukrayna üzerinden AB'ye gaz geçişini hızlandıracak

Rusya, daha soğuk hava beklentileri nedeniyle artan talep doğrultusunda son zamanlarda yaşanan düşüşten sonra tedarikler toparlandı.

Rus enerji devi Gazprom yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) günlük doğal gaz geçiş hacmini haftalar sonra ilk kez yüzde 20 artırdığını duyurdu.

RT'de yer alan habere göre Ukrayna'da işleyen tek ara bağlantı olmaya devam eden Sudzha giriş noktasından bir önceki gün pompalanan 24,5 mcm'ye kıyasla, 1 Şubat'ta arz 29,4 milyon metreküpe (mcm) sıçradı.

Gazprom sözcüsü Sergey Kupriyanov gazetecilere verdiği demeçte , "Gazprom, Ukrayna tarafının Sudzha üzerinden teyit ettiği miktarda - 1 Şubat itibarıyla 29,4 milyon metreküp - Ukrayna üzerinden geçiş için Rus gazı sağlıyor." dedi.

Kupriyanov, daha önce Ukrayna üzerinden önemli bir gaz geçiş yolu olarak hizmet veren ve ülke üzerinden AB'ye akan Rus gazının yaklaşık üçte birini taşıyan Sohranovka geçiş noktası için yapılan başvurunun reddedildiğini de sözlerine ekledi.