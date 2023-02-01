  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya, Ukrayna üzerinden AB'ye gaz geçişini hızlandıracak

Rusya, Ukrayna üzerinden AB'ye gaz geçişini hızlandıracak

Rusya, Ukrayna üzerinden AB'ye gaz geçişini hızlandıracak
Güncelleme:

Rusya, daha soğuk hava beklentileri nedeniyle artan talep doğrultusunda son zamanlarda yaşanan düşüşten sonra tedarikler toparlandı.

Rus enerji devi Gazprom yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) günlük doğal gaz geçiş hacmini haftalar sonra ilk kez yüzde 20 artırdığını duyurdu.

RT'de yer alan habere göre Ukrayna'da işleyen tek ara bağlantı olmaya devam eden Sudzha giriş noktasından bir önceki gün pompalanan 24,5 mcm'ye kıyasla, 1 Şubat'ta arz 29,4 milyon metreküpe (mcm) sıçradı.

Gazprom sözcüsü Sergey Kupriyanov gazetecilere verdiği demeçte , "Gazprom, Ukrayna tarafının Sudzha üzerinden teyit ettiği miktarda - 1 Şubat itibarıyla 29,4 milyon metreküp - Ukrayna üzerinden geçiş için Rus gazı sağlıyor." dedi.

Kupriyanov, daha önce Ukrayna üzerinden önemli bir gaz geçiş yolu olarak hizmet veren ve ülke üzerinden AB'ye akan Rus gazının yaklaşık üçte birini taşıyan Sohranovka geçiş noktası için yapılan başvurunun reddedildiğini de sözlerine ekledi.

Etiketler rusya gaz geçiş hız
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trafikte inanılmaz olay: Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti
EYT'de yeni kriz! Kapsam dışı kalabilirsiniz!
Simge Sağın durmuyor! Miami'de kış günü yazı getirdi
İstanbul'da özel okulda iğrenç olay: Kadın öğretmen öğrencilere cinsel istismar!
Sosyal medya imamından olay sözler: ''Hz. Meryem ve Hz. Muhammed evlenecek''
Dünyanın en popüler fotoğraf şehirleri listesine bir ilimiz de girdi
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı
Sosyal medyadan iğrenç ifşada kendini böyle savundu
YSK'ya resmi başvuru: ''Erdoğan 3'üncü kez aday olamaz''
İrem Derici aradığı aşkı buldu! Yeni sevgilisi eski Survivor yarışmacısı çıktı