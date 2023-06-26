Rusya'dan Wagner açıklaması: Görevi...

Geçtiğimiz haftaya damga vuran Rusya'da isyan girişimiyle ilgili Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.

Wagner lideri Prigojin'in Rusya'da başlattığı isyan dünyanın gündemine oturmuş, olaylar büyük ses getirmişti. Yaşananların ardından Rusya'dan, Wagner grubuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Wagner'in Mali ve Orta Afrika cumhuriyetlerindeki operasyonlarına devam edeceğini belirtti. "Wagner üyeleri orada eğitmen olarak çalışıyor. Bu çalışma elbette devam edecek” diyen Lavrov, isyanın Rusya'nın “ortakları ve dostları” ile olan bağlarını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

PUTİN, İSYAN SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Rusya'da isyan durulurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor. Ayaklanmadan sonra devlet televizyonuna Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle iletişimde olduğunu belirttiği bir açıklama yapan Putin, bu kez de ilk kez halka açık bir konuşma gerçekleştirdi.

"Geleceğin Mühendisleri" adlı toplantıda konuşan Putin, İHA'nın aktardığına göre şirketleri, ciddi zorluklar karşısında ülke endüstrisinin istikrarlı işleyişini sağladıkları için övdü.

WAGNER'E DEĞİNMEDİ

Putin’in, Wagner lideri Evgeny Prigojin’in birliklerini geri çekip Belarus’a geçmesini kabul ettiği anlaşmadan bahsetmemesi dikkat çekti.