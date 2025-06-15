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Savaş büyürken Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'dan çıktı

Savaş büyürken Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'dan çıktı
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İsrail ile İran arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kullandığı "Siyon'un Kanatları" adlı uçak da dahil İsrail'e ait 3 devlet uçağının Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendi...

İsrail’e ait devlet uçakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Uluslararası Havalimanı’nda görüntülendi. Uçaklardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da kullandığı ‘Wings of Zion’ (Siyon’un Kanatları) olduğu görüldü.

 

DHA

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Etiketler siyon'un kanatları Binyamin Netanyahu netanyahu netanyahu'nun uçağı
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