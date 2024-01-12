Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Otomatik pilot özelliğini açıp direksiyon başında uyudu
Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir otobanda kaydedildiği iddia edilen görüntüler tepkilere neden oldu. Tesla marka aracın sürücüsünün akan trafikte direksiyon başında uyuduğu anlar gündem yarattı. Görüntülerde sürücünün arabasını otomatik pilot moduna alarak direksiyonu tutarak uyuduğu fark edildi.
Görüntüler yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi.
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