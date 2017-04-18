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  1. 18 Nisan 2017 13:23

THY uçağında doğan bebek için Türkiye devreye girdi

THY'nin Konakri-Vagadugu-İstanbul seferinde dünyaya gelen Kadiju bebeğin annesine kavuşması için Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Nur Sağman devreye girdi.

THY uçağında doğan bebek için Türkiye devreye girdi
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Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Nur Sağman, Türk Hava Yolları'nın (THY), Konakri (Gine)-Vagadugu (Burkino Faso)-İstanbul seferinde dünyaya gelen Kadiju bebeğin annesine bir an önce kavuşması için girişimlerde bulundu.

Bebeği evinde ziyaret eden Sağman, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  13 bin metre yükseklikte dünyaya gelen "Kadiju" adlı bebeğin durumunun çok iyi  olduğunu söyledi.

Gine asıllı Fransız vatandaşı anne Diaby Nafi'nin, Kadiju bebeği  Fransa'ya götürebilmek için doğumdan kısa süre sonra resmi işlemler için  Fransa'ya gittiğini ve bu süreçte de bebeği teyzesine bıraktığını aktaran Sağman,  Konakri Büyükelçiliği olarak işlemlerin hızlanması için ellerinden geleni  yapacaklarını belirtti.

 Sağman, sürece ilişkin şöyle konuştu:

"Kadiju bebek çok sağlıklı. Doğum Burkino Faso hava sahasında  gerçekleştiği için bebeğin anneyle beraber Fransa'ya gitmesine izin verilmemiş.  Dolayısıyla anne şu an Fransa'da resmi işlemleri halletmek için uğraşıyor. Ben de  bu sürecin hızlanması ve Kadiju'nun annesine bir an evvel kavuşması için Gine  makamlarıyla görüştüm, pasaport işlemleri için yardımcı olacaklarını söylediler."

Fransa'nın Konakri Büyükelçisi'yle görüşmeyi de planladığını dile  getiren Sağlam, doğum haberini aldıktan sonra hemen THY ile iletişime geçtiğini,  aileye de THY aracılığıyla ulaştıklarını anlattı.

Sağlam, ailenin ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek,  "Kadiju hala doğumda kabin ekibi tarafından verilen THY battaniyesine sarılı."  dedi.

Büyükelçi Sağman, telefonda görüştükleri anne Nafi'nin THY ekibine  minnettar olduğunu belirttiğini kaydetti.

"Kadiju sizin kızınız, THY'nin evladı"

Sağman'a ziyarette eşlik eden THY Konakri Geçici Müdürü Oğuzcan Yerli  de Kadiju bebeğin Fransa'ya gidebilmesi için gereken tüm bilet, vize ve pasaport  masraflarının THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın talimatıyla THY  tarafından karşılanacağını söyledi.

Büyükelçi Sağman'ın da desteğiyle bebeğin kısa sürede annesine  kavuşması için maddi manevi ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizen Yerli,  şöyle devam etti:

"Aile ziyarete çok sevindi, bize 'Kadiju sizin kızınız, THY'nin  evladı' dediler. Anneyle de telefondan görüştük, o da Türkiye'ye çok teşekkür  ediyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United  Airlines'ın bir yolcuya yaptığı muameleye baktığınızda ve sonrasında bizim  uçağımızda kabin ekibimizin yardımıyla dünyaya gelen Kadiju bebeği  düşündüğünüzde, THY'nin insana ve yolcusuna verdiği değerin boyutunu anlamak  mümkün. Aile de bu verilen değerin farkında."

Yerli, ailenin THY'nin Kadiju'nun doğumuna ilişkin hazırladığı  animasyondan haberdar olmadığını ve izlediklerinde ise çok sevindiklerini   sözlerine ekledi.

13 bin metre yükseklikte doğmuştu

THY'nin 6 Nisan'da Konakri-Vagadugu-İstanbul seferinde Nafi, Mali hava  sahasındayken sancılanmış ve kabin ekibinin de yardımıyla Burkino Faso hava  sahasında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

İsmi bir yolcu tarafından kulağına okunan Kadiju bebek, 13 bin metre  yüksekte dünyaya gelmiş ve doğumun ardından uçak Burkino Faso'ya inmişti. Burkino  Faso'da hastaneye kaldırılan anne ve bebeğe kabin ekibi de eşlik etmişti.

THY, Kadiju bebek için bir animasyon hazırlamış ve "Aramıza hoş geldin  prenses. Alkışlar kabin ekibimize" notunu düşmüştü.

Kadiju'nun doğumundan birkaç gün sonra United Airlines'ın çifte bilet  sattığı bir yolcuyu yerde sürükleyerek uçaktan indirmesine ilişkin bir amatör  görüntü tüm dünyayı şoke etmişti.

İki olayın ardından "ReThink Turkey" isimli bir sosyal medya grubu,  THY kabin ekibinin Kadiju ile çektirdiği fotolarla ABD'deki olayın görüntülerini  kullanarak bir video hazırlamış ve "Yolculara nasıl davranılır: Türk ve Amerikan  yöntemi" başlığıyla paylaşmıştı.

Facebook'ta 16 bin kez paylaşılan video, 1,5 milyon kez  görüntülenmişti.

AA

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