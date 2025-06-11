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Trump'a rest çeken Elon Musk'tan geri adım

Trump'a rest çeken Elon Musk'tan geri adım
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Milyarder iş insanı Elon Musk, son dönemde Donald Trump ile yaşadığı tartışmalara ilişkin bazı paylaşımlarından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Musk, “Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum. Bu paylaşımlar fazla ileri gitti” ifadelerini kullandı.

Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Elon Musk ile olan ilişkisinin bittiğini düşündüğünü belirterek, “Çok saygısızca davrandı. Başkanlık makamına saygısızlık yapamazsınız” ifadelerini kullandı.

Trump, yakın zamanda Elon Musk ile görüşme gibi bir planının da olmadığını vurguladı.

DHA

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Etiketler abd donald trump Elon Musk
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