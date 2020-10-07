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  3. 07 Ekim 2020 11:16

Trump'ın danışmanı koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Trump'ın danışmanı koronavirüse yakalandı
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ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi. Stephen Miller yaptığı açıklamada, “Son 5 gündür uzaktan çalışıyorum ve kendimi karantinaya aldım, düne kadar her gün testlerim negatifti. Bugün, COVID-19 testim pozitif ve karantinadayım” ifadelerini kullandı.
 

DHA

abd , donald trump , koronavirüs
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