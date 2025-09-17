  1. Anasayfa
  3. Tüm dünya izlerken... İsrail Gazze'yi işgal ediyor!

Tüm dünya izlerken... İsrail Gazze'yi işgal ediyor

Güncelleme:

Filistin'i haritadan silmeyi kafaya koyan eli kanlı İsrail ordusu, Gazze'yi işgal operasyonundan yeni görüntüler yayınladı.

Ortadoğuyu kana bulayan, Filistin topraklarında sivil, çocuk, yaşlı, kadın demeden ölüm saçan İsrail ordusu, Güney Komutanlığı'na bağlı 98, 162 ve 36. Tümenin katılımıyla Gideon'un Savaş Arabaları II Harekatı kapsamında Gazze şehri genelinde geniş çaplı kara harekatı başlattı.

İsrail ordusu, saldırı kapsamında çok sayıda noktanın vurulduğunu belirterek, İsrail güçlerinin tanklar ve zırhlı araçlarla Gazze şehrine doğru ilerlediği anlara ait yeni görüntüleri paylaştı.

 

İHA

Etiketler Filistin gazze İsrail işgal netanyahu
