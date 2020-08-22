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  3. 22 Ağustos 2020 14:50

Türkiye'nin doğalgaz keşfi için ilk tebrik o ülkeden geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Abbas, Türkiye'nin doğalgaz keşfinden dolayı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Türkiye'nin doğalgaz keşfi için ilk tebrik o ülkeden geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğalgaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin’in başarısı olduğunu ifade etti.

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