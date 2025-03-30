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Ünlü rap şarkıcısı polis kovalamacasında hayatını kaybetti

Ünlü rap şarkıcısı polis kovalamacasında hayatını kaybetti
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ABD'li rapçi Young Scooter, Atlanta'da polis kovalamacası sırasında yaralanarak hayatını kaybetti.

Atlanta polisi, Young Scooter adıyla bilinen Kenneth Edward Bailey’nin, doğum günü gecesi Atlanta'nın güneydoğusunda yaşanan bir olayda hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Cuma günü William Nye Drive SE'de bir kadının ‘sürüklenerek içeri alındığı’ ihbarı üzerine olay yerine gidildiği, kapıyı açan bir erkeğin polislerin üzerine kapıyı kapattığı bildirildi.

Açıklamada, “Polisler, olay yerine vardıklarında, evden çıkan bir erkekle temas kurmaya çalışmışlardır; ancak erkek hemen müdahale eden memurlardan kaçmıştır. Kısa bir kovalamacanın ardından memurlar erkeğin yerini tespit edebilmiş ve bacağından yaralandığı görülmüştür. Hiçbir Atlanta polis memuru silahını ateşlememiştir. Memurlar turnike uygulayarak erkeğe yardım etmiş ve tedavi için hastaneye nakledilmesine yardımcı olmuşlardır. Tıbbi personel daha sonra memurlara erkeğin yaralanması sebebiyle yapılan müdahalelere rağmen öldüğünü bildirmiştir” denildi. Polis, ölüm nedeni için otopsi sonucunun beklendiğini ifade etti.

DHA

Etiketler ABD'li rapçi polis ABD'li rapçi Young Scooter rapçi Young Scooter Young Scooter
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