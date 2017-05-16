15 Temmuz darbe girişiminde sıra listedeki o isimlere geldi
15 Temmuz darbe girişiminde sıra listedeki o isimlere geldi
FETÖ'den aranan SAT komandoları yakalandı
FETÖ'den aranan SAT komandoları yakalandı
CHP'den Fikri Sağlar'a bir şok daha
CHP'den Fikri Sağlar'a bir şok daha
İki bakanlıkta dev FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İki bakanlıkta dev FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Yeni aldığı evde öyle bir sürprizle karşılaştı ki...
Yeni aldığı evde öyle bir sürprizle karşılaştı ki...
Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu !
Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu !
İzinsiz uçurulan
İzinsiz uçurulan "drone"lar için vur emri
Macaristan Başbakanından Erdoğan uyarısı
Macaristan Başbakanından Erdoğan uyarısı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 16 Mayıs 2017 11:24

Uyuşturucu mafyasını araştıran gazeteci infaz edildi

Meksika'nın uluslararası çapta ödüllü gazetecilerinden Javier Valdez, Sinaloa eyaletinde güpegündüz kurşun yağmuruna tutuldu.

Uyuşturucu mafyasını araştıran gazeteci infaz edildi
A+ A-

Kimlikleri tespit edilemeyen saldırganlar, Culiacan kentinde Valdez'in aracına ateş açtı.

Valdez, uyuşturucu ticaretiyle ilgili haberleri nedeniyle 2011 yılında Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) Basın Özgürlüğü Ödülü'nü almıştı.

Bu olayla birlikte Meksika'da yıl içinde öldürülen gazeteci sayısı beşe yükseldi.

'Suskunluğa hayır'

Geçen yıl kitabın tanıtım etkinliğinde konuşan Valdez, "Gazeteci olmak kara listede olmak gibidir. Her ne kadar kurşun geçirmez yeleğiniz ve korumalarınız olsa da, çeteler sizi hangi gün öldüreceklerine karar vereceklerdir" diye konuşmuştu.

Valdez, yaklaşık otuz yıllık gazetecilik yaşamı boyunca, Meksika'daki uyuşturucu ticareti ve Sinaloa uyuşturucu karteli dahil organize suç örgütleriyle ilgili birçok habere imza atmıştı.

Meksika üzerinden ABD'ye sokulan uyuşturucunun yüzde 25'nin Sibaloa karteli tarafından sokulduğuna inanılıyor.

Mart ayında başka bir gazeteci, Miroslava Breach de vurularak öldürülmüştü.

Valdez bu olay ardından, "Suskunluğa hayır. Bırakın hepimizi öldürsünler" demişti.

Meksika'da 1992 yılından bu yana 38 gazeteci öldürüldü.

 

gazeteci , mafyası , infaz , uyuşturucu , valdez , meksika