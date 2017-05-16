Uyuşturucu mafyasını araştıran gazeteci infaz edildi

Kimlikleri tespit edilemeyen saldırganlar, Culiacan kentinde Valdez'in aracına ateş açtı.

Valdez, uyuşturucu ticaretiyle ilgili haberleri nedeniyle 2011 yılında Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) Basın Özgürlüğü Ödülü'nü almıştı.

Bu olayla birlikte Meksika'da yıl içinde öldürülen gazeteci sayısı beşe yükseldi.

'Suskunluğa hayır'

Geçen yıl kitabın tanıtım etkinliğinde konuşan Valdez, "Gazeteci olmak kara listede olmak gibidir. Her ne kadar kurşun geçirmez yeleğiniz ve korumalarınız olsa da, çeteler sizi hangi gün öldüreceklerine karar vereceklerdir" diye konuşmuştu.

Valdez, yaklaşık otuz yıllık gazetecilik yaşamı boyunca, Meksika'daki uyuşturucu ticareti ve Sinaloa uyuşturucu karteli dahil organize suç örgütleriyle ilgili birçok habere imza atmıştı.

Meksika üzerinden ABD'ye sokulan uyuşturucunun yüzde 25'nin Sibaloa karteli tarafından sokulduğuna inanılıyor.

Mart ayında başka bir gazeteci, Miroslava Breach de vurularak öldürülmüştü.

Valdez bu olay ardından, "Suskunluğa hayır. Bırakın hepimizi öldürsünler" demişti.

Meksika'da 1992 yılından bu yana 38 gazeteci öldürüldü.