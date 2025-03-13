  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü rötar yaptı

Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü rötar yaptı

Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü rötar yaptı
Güncelleme:

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in sahibi Elon Musk, Haziran ayından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan 2 NASA astronotunu kurtaracaklarını belirterek, "Onları birkaç hafta içinde geri getireceğiz" dedi.

Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) dünyaya dönemeyen NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'a ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in sahibi Elon Musk'tan iyi haber geldi. Musk, ABD basınına verdiği bir röportajda bir türlü dünyaya geri getirilemeyen 2 astronotun SpaceX tarafından kurtarılacağını ifade etti. Musk, "Evet, onları birkaç hafta içinde geri getireceğiz" dedi. NASA ise her şeyin yolunda gitmesi halinde mahsur kalan astronotların 16 Mart'ta SpaceX'e ait Dragon uzay aracıyla ISS'ten ayrılacağını duyurdu. Musk'ın son açıklamasının, Williams ve Wilmore'un yerini alacak astronotları taşıyan Dragon uzay aracının yarınki fırlatmasından hemen önce gelmesi dikkat çekti.

Trump, Musk'tan yardım istemişti

Geçtiğimiz Haziran ayında Boeing firmasının Starliner uzay aracıyla ISS'e gönderilen NASA astronotları, uzay aracında yaşanan arıza nedeniyle ISS'de mahsur kalmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise astronotların dünyaya geri getirilememesinden Joe Biden yönetimini sorumlu tutarak kurtarma operasyonu için Elon Musk'tan yardım istemişti. Musk da daha önce yaptığı açıklamada, astronotları daha erken geri getirme çabalarının Biden yönetimi tarafından "siyasi nedenlerle" engellendiğini iddia etmişti.

İHA

Etiketler Elon Musk nasa astronot uzay uzayda mahsur kaldılar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına bu sefer dev gibi bir zam geliyor! Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına bu sefer dev gibi bir zam geliyor! Yargıdaki skandal iddiaların başrolündeki kadın hakim sessizliğini bozdu Yargıdaki skandal iddiaların başrolündeki kadın hakim sessizliğini bozdu En çok ve en az konutun satıldığı illerimiz belli oldu En çok ve en az konutun satıldığı illerimiz belli oldu Erdoğan mı, İmamoğlu mu anketinde hangi partinin seçmeni hangi adaya oy veriyor ? Erdoğan mı, İmamoğlu mu anketinde hangi partinin seçmeni hangi adaya oy veriyor ? Devrim Özkan'dan ayrılan Lucas Torreira ''yeni sevgilisi'' ile ilk kez yan yana... Devrim Özkan'dan ayrılan Lucas Torreira ''yeni sevgilisi'' ile ilk kez yan yana... Temmuz ayında tutuklanmıştı, Mart ayında Emniyet'i ziyarete gitti Temmuz ayında tutuklanmıştı, Mart ayında Emniyet'i ziyarete gitti Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 15 derece üstüne çıkacak! Türkiye'nin son ''kabadayı''sı cezaevinde hayatını kaybetti Türkiye'nin son ''kabadayı''sı cezaevinde hayatını kaybetti AK Partili Metiner'den canlı yayında tepki çeken ifade: Atatürk - Öcalan kıyası büyük tepki çekti! AK Partili Metiner'den canlı yayında tepki çeken ifade: Atatürk - Öcalan kıyası büyük tepki çekti! Müge Anlı ''kızınızı buldum'' dedi, kayıp kız çocuğu babasını tacizle suçladı! Müge Anlı ''kızınızı buldum'' dedi, kayıp kız çocuğu babasını tacizle suçladı!
Mide bulandıran gıda rezaletinde kasaptan skandal savunma: ''Suriyelilere toptan satıyoruz'' Mide bulandıran gıda rezaletinde kasaptan skandal savunma: ''Suriyelilere toptan satıyoruz'' Boş arazide sır olay: 1 kişi ölü, 3 kişi baygın halde bulundu! Boş arazide sır olay: 1 kişi ölü, 3 kişi baygın halde bulundu! Vakıfbank Fenerbahçe'yi ''altın set'' ile yıktı, adını yarı finale yazdırdı Vakıfbank Fenerbahçe'yi ''altın set'' ile yıktı, adını yarı finale yazdırdı Ne kadar siyah ya da koyu renkte kedi varsa hepsi bir bir kayboldu! Ne kadar siyah ya da koyu renkte kedi varsa hepsi bir bir kayboldu! ''Seçim yaklaştığında anketler bu şekilde olursa...'' ''Seçim yaklaştığında anketler bu şekilde olursa...'' Cumhurbaşkanlığı'nın iftar sofralarının maliyeti dudak uçuklattı Cumhurbaşkanlığı'nın iftar sofralarının maliyeti dudak uçuklattı Tarihi geçmiş yiyecek ve içeceklerin nerede yakalandığına inanamayacaksınız! Tarihi geçmiş yiyecek ve içeceklerin nerede yakalandığına inanamayacaksınız! Jose Mourinho oyuncusu Maximin'in paylaşımına çok sert bir cevap verdi Jose Mourinho oyuncusu Maximin'in paylaşımına çok sert bir cevap verdi Türkiye nüfusunda alarm çanları çalıyor: Korkutan tablo ortaya çıktı! Türkiye nüfusunda alarm çanları çalıyor: Korkutan tablo ortaya çıktı! İstanbul'da yıkılan binanın enkazında 8 asırlık bir mezar bulundu İstanbul'da yıkılan binanın enkazında 8 asırlık bir mezar bulundu