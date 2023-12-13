  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yardım çağrısı: Gazze'de çocukların ihtiyacı olan aşılar tükendi!

Yardım çağrısı: Gazze'de çocukların ihtiyacı olan aşılar tükendi!

Yardım çağrısı: Gazze'de çocukların ihtiyacı olan aşılar tükendi!
Güncelleme:

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak Gazze'de çocukların ihtiyacı olan aşıların tükendiğini duyurdu.

İsrail'in iki ayı aşkın süredir yoğun şekilde saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuklar için gerekli aşıların tamamen tükendiği bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde çocukların aşıları tamamen tükendi." ifadesine yer verildi.

Çocuklar için gerekli aşıların tükenmesinin, çocuklar üzerinde yıkıcı sağlık sorunlarının yanı sıra özellikle aşırı kalabalık barınma merkezlerinde yaşayan zorla yerinden edilen kişiler arasında hastalıkların yayılmasına yol açacağı uyarısında bulunuldu.

"ACİL MÜDAHALE" ÇAĞRISI

Bakanlık açıklamasında, Birleşmiş Milletlere (BM) ait kurum ve kuruluşlara "felaketi önlemek için gerekli aşıların tedariki ve tüm bölgelere ulaştırılması adına acilen müdahalede bulunma" çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar ve devam eden abluka nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme konusunda ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin hastaneleri hedef alması, ilaç ve tıbbi malzeme erişimini engellemesi nedeniyle Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde hastanelerin hizmet veremediğini belirtiyor.

Etiketler gazze çağrı yardım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TOGG'un sedan modeli için beklenen tarih açıklandı
Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri bir kez daha uzatıldı
Akşener’in yerel seçimlerde İstanbul kararı belli oldu
Taburcu olan Halil Umut Meler'den ilk fotoğraf
Bir Bahçeli klasiği daha... MHP'li vekile çok özel hediye
Nostradamus'un 2024 kehanetleri açıklandı
Hava buz kesecek! Çok sayıda ilimizde kar bekleniyor
Liglerin yeniden başlayacağı tarih açıklandı
Lisede istismarcı öğretmenden saç baş yolduran savunma
Türkiye'de bu patronlar 100 bin TL’ye eleman bulamıyor