''Yasak ilişkimden utandım'' deyip 3 çocuğunu ormana attı!

Rus milyarder Ilya Klyuev'in sevgilisi 33 yaşındaki Natalia Vazina, günah içinde yaşamaktan utandığını söyleyerek biri henüz 11 aylık olan üç çocuğunu tamamen soyup -15 derece soğukta ormana attı.

Üç çocuğu ormanda bulan bir kadın, durumu hemen polis ekiplerine ihbar etti. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 10 yaşında olan Lura, komaya girdi.

İLİŞKİSİNİN GÜNAH OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

Natalia ile ilişki yaşamaya başlayan milyarder, eşinden boşanamayınca ona ve üç çocuğuna lüks bir daire tuttu. İddiaya göre ilişkisinden sonra dine yönelen Natalia, yaşadığı ilişkinin günah olduğunun farkına vardıve bu durumdan dolayı çocuklarını soğuk havada ormana attı.

Çocukların terk edildiği yerde annenin turuncu aracını bulan polis ekipleri, donma kaynaklı ayak ve bacaklarında hasar oluşan Natalia'yı hastaneye sevk etti.

Yaşanılan olaydan sonra Rus milyarder, üç çocuğunun velayetini almayı talep etti.

RUS MİLYARDER ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ ALACAK

Çocukların terk edildiği yerde annenin turuncu aracını bulan polis ekipleri, donma kaynaklı ayak ve bacaklarında hasar oluşan Natalia'yı hastaneye sevk etti.

Yaşanılan olaydan sonra Rus milyarder, üç çocuğunun velayetini almayı talep etti.

