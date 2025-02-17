Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu hakim karşısında

İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada savunma yapmak üzere onuncu kez hakim karşısına çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Aralık 2024'ten bu yana yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava kapsamında onuncu kez duruşmada hazır bulundu. Davanın hakimlerinin, avukatların savunması sırasında söz almak isteyen Netanyahu'nun talebini, avukatlarla konuştuğu gerekçesiyle reddettiği ve yerine oturmasını istedikleri kaydedildi.

Hakimlerin, Netanyahu'nun savunma yapmak için çok sayıda duruşmaya katılmaması nedeniyle dava süresinin uzadığını anımsattığı ve başbakandan savunmasını kısa yapmasını istedikleri bildirildi.

DHA