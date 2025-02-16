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Yunanistan’da 4 adada eğitime bir hafta ara verildi

Yunanistan’da 4 adada eğitime bir hafta ara verildi
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Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Santorini Adası merkezli deprem fırtınası devam ederken, Yunanistan'ın 4 adasında eğitime bir hafta ara verdi.

Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adadaki okullarda eğitime bir hafta daha ara verdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sismik hareketlilikten etkilenen Ege Denizi'ndeki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında okulların gelecek hafta da kapalı olacağını duyurdu.

DHA

Etiketler Yunanistan  ege deprem deprem fırtınası ege denizi
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