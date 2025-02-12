Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
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Yunanistan'da görev süresi martta dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas seçildi.
Yunanistan'da iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Konstantinos Tasulas, 160 oyla Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi.
300 sandalyeli mecliste toplam 276 milletvekilinin oy kullandığı seçimde PASOK adayı Tasos Yaniçis 34, SYRIZA adayı Luka Kaçeli 29 ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku 14 oy aldı.
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