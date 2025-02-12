  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
Güncelleme:

Yunanistan'da görev süresi martta dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine Yeni Demokrasi'nin adayı Kostantinos Tasulas seçildi.

Yunanistan'da iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin adayı Konstantinos Tasulas, 160 oyla Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi. 

300 sandalyeli mecliste toplam 276 milletvekilinin oy kullandığı seçimde PASOK adayı Tasos Yaniçis 34, SYRIZA adayı Luka Kaçeli 29 ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku 14 oy aldı. 

Etiketler Kostantinos Tasulas Yunanistan  yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ikinci balayı Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ikinci balayı 86 yaşında Türkiye'nin zirvesine çıktı: ''Anlatamam, gelin de görün!'' 86 yaşında Türkiye'nin zirvesine çıktı: ''Anlatamam, gelin de görün!'' Tüm maçlar VAR, Galatasaray - Adanademirspor maçı YOK! Tüm maçlar VAR, Galatasaray - Adanademirspor maçı YOK! Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin, yoğun bakıma kaldırıldı Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin, yoğun bakıma kaldırıldı 40 yıldır tuttuğu bu günlükler Türkiye'nin geçmişe ışık tutuyor 40 yıldır tuttuğu bu günlükler Türkiye'nin geçmişe ışık tutuyor İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı İstanbul'da korku dolu gece: 4 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı Bugün açıklanacak kritik veriyi bekleyen piyasalar pimi çekilmiş bomba gibi! Bugün açıklanacak kritik veriyi bekleyen piyasalar pimi çekilmiş bomba gibi! İstanbul'un dev AVM'sinde yangın paniği! İstanbul'un dev AVM'sinde yangın paniği! Survivor'da ilk olan bir skandal daha: Çalıp adaya saklamış, gizli gizli yiyormuş! Survivor'da ilk olan bir skandal daha: Çalıp adaya saklamış, gizli gizli yiyormuş! Bir ilimizde kuduz alarmı: 3 kişi ısırıldı, karantina başladı! Bir ilimizde kuduz alarmı: 3 kişi ısırıldı, karantina başladı!
Erdoğan'ın Asya ziyaretinde tepki çeken ayrıntı: 4 günlük gezi için 3 uçak! Erdoğan'ın Asya ziyaretinde tepki çeken ayrıntı: 4 günlük gezi için 3 uçak! ''Panel'' rezaletinde yeni perde: Vatandaşın sadece kimlik bilgileri satılmamış! ''Panel'' rezaletinde yeni perde: Vatandaşın sadece kimlik bilgileri satılmamış! İstanbul'da öldüren tokat: Pişman oldu, dakikalarca kalp masajı yaptı! İstanbul'da öldüren tokat: Pişman oldu, dakikalarca kalp masajı yaptı! Pandemiden beri görüşmüyorlardı, evinde kemikleri bulundu! Pandemiden beri görüşmüyorlardı, evinde kemikleri bulundu! Erdoğan ile Malezya Başbakanı Togg'a bindi; espriler havada uçuştu Erdoğan ile Malezya Başbakanı Togg'a bindi; espriler havada uçuştu Türkiye'nin koruma altına alınan, SİT kararlı cenneti beton ormanına dönüyor! Türkiye'nin koruma altına alınan, SİT kararlı cenneti beton ormanına dönüyor! Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Bu tarihten sonra emekli olanlara kötü haber! Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Bu tarihten sonra emekli olanlara kötü haber! Kar yağışına veda edin.. Kar gidiyor, soğuğu kalıyor, şiddetli yağmurlar yolda! Kar yağışına veda edin.. Kar gidiyor, soğuğu kalıyor, şiddetli yağmurlar yolda! WhatsApp'ta taciz tuzağı: Çıplak fotoğraflarını gönderen yaşlı adamı tuzağa düşürdüler WhatsApp'ta taciz tuzağı: Çıplak fotoğraflarını gönderen yaşlı adamı tuzağa düşürdüler Öğrencileri taciz ederken yakalandı; savunması ''pes'' dedirtti! Öğrencileri taciz ederken yakalandı; savunması ''pes'' dedirtti!