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1.2 milyar liralık evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

1.2 milyar liralık evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve aileleri için bu ay 1 milyar 260 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirtti. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlattıkları evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanları desteklediklerini belirten Yanık, engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini 'Bütünleşik Bakım Modeli' kapsamında gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bakan Yanık, "Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 TL evde bakım yardımı veriyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 260 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. 

DHA

Etiketler evde bakım yardımı
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