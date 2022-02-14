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AK Parti'den doğal gaz faturası açıklaması: Bin liralık geliyorsa...

AK Parti'den doğal gaz faturası açıklaması: Bin liralık geliyorsa...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki katıldığı bir televizyon programında doğal gaz faturalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AHaber canlı yayınında doğal gaz faturalarındaki artışa ilişkin konuştu. Özhaseki, doğal gazda 1000 liralık bir doğal gaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75’ini devletin karşıladığını ifade etti.

"DOĞAL GAZDA EN UCUZ ÜLKEYİZ"
Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, "Doğal gazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu" ifadelerini kullandı.

YARISINI DEVLET ÖDÜYOR
2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini belirten Mehmet Özhaseki, "Elektrik ve doğalgaz faturasının yarısını devlet ödüyor" dedi.

Etiketler doğal gaz ak parti açıklama
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